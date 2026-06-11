Elviselhetetlenül büdös a lefolyó? 8 egyszerű trükk, ami percek alatt megszünteti a szagokat

A lefolyóból áradó kellemetlen szagok nemcsak zavaróak, hanem arra is utalhatnak, hogy szennyeződések halmozódtak fel a rendszerben. Ha büdös a lefolyó, nem feltétlenül kell rögtön erős vegyszerekhez nyúlni: több hatékony, házi módszer is segíthet megszüntetni a problémát.

Ha büdös a lefolyó, néhány egyszerű házi praktika is segíthet a szagtalanításban.

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Sokan tapasztalták már, hogy kellemetlen szagok áradnak a lefolyóból.

A forró víz és a szódabikarbóna sokszor önmagában is segít.

A citrom és az ecet természetes módon semlegesítheti a szagokat.

Tartós panasz esetén már dugulás állhat a háttérben.

Mit tegyünk, ha büdös a lefolyó? Ezek a módszerek beválhatnak

Hiába ragyog a konyha vagy a fürdőszoba, egyetlen dolog pillanatok alatt tönkreteheti az összképet: a bűzlő lefolyó. A kellemetlen szagokat legtöbbször a felgyülemlett ételmaradékok, a zsírlerakódások, a penész vagy egy kezdődő dugulás okozza. Szerencsére nem mindig kell erős vegyszerekhez nyúlni, néhány egyszerű házi praktikával is látványos eredményt érhetünk el.

1. Forró víz és mosogatószer

Az egyik legegyszerűbb módszer. Engedj forró vizet a mosogatóba, adj hozzá néhány csepp mosogatószert, majd egyszerre engedd le. A keverék feloldhatja a zsíros lerakódásokat, és csökkentheti a kellemetlen szagokat.

2. Szódabikarbóna és ecet

A klasszikus páros még mindig az egyik leghatékonyabb fegyver. Szórj fél csésze szódabikarbónát a lefolyóba, önts rá ugyanennyi ecetet, majd a pezsgés után öblítsd le forró vízzel.

3. Citromlé a friss illatért

A citrom természetes szagtalanító. Ha a szódabikarbónára citromlevet öntesz, nemcsak a szagokat semlegesítheted, hanem kellemes, friss illatot is hagyhatsz magad után.

4. Jégkocka és só

Kevesen ismerik ezt a trükköt. A lefolyóba dobott jégkockák segíthetnek fellazítani a lerakódásokat, a só pedig tisztító hatású lehet. Különösen hasznos a konyhai lefolyóknál.

5. Illóolajos tisztítás

A szódabikarbónára cseppentett citrom-, narancs- vagy teafaolaj nemcsak elfedi, hanem mérsékelheti is a kellemetlen szagokat. Hagyd hatni 15 percig, majd öblítsd le forró vízzel.

6. Önts bele forró főzővizet

A tészta vagy a rizs főzővize sokszor a lefolyó megmentője lehet. A forró víz segíthet feloldani a zsíros szennyeződéseket, és eltávolítani a kisebb lerakódásokat.

7. Tisztítsd meg a szifont

Ha a szag makacsul visszatér, lehet, hogy a probléma mélyebben van. A szifonban gyakran gyűlnek össze ételmaradékok és szennyeződések. Egy alapos tisztítás csodákat tehet.

8. Ne várd meg a bajt

A legjobb megoldás a megelőzés. Használj lefolyószűrőt, ne önts olajat, kávézaccot vagy tojásmaradékot a lefolyóba, és időnként szórj bele egy kevés szódabikarbónát.