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Ezekkel az illatokkal luxushotelt varázsolhatsz az otthonodból

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Az, hogy milyen illat fogad a lakásodban, az egész hangulatodat meghatározhatja. Most megtudhatod, mi a titka az otthoni illatosítóknak, és milyen aromákat érdemes használnod a különböző helyiségekben.

A tisztítószerek szaga sokakat megnyugtat, hiszen összekötik a tisztasággal. Ugyanakkor abban talán egyetérthetünk, hogy nem a fertőtlenítőt és a felmosó folyadékot szeretnénk otthoni illatosítóként használni. Most felfedjük egy szakértő segítségével, hogy bizonyos helyiségekhez milyen illatok illenek. Így igazi lusuxhotel hangulatot teremthetsz otthon.

otthoni illatosító
Ne véletlenszerűen válassz otthoni illatosítót!
Forrás: Shutterstock
  • Többféle eszközzel tudsz illatosítani otthon, például difúzorral, gyertyával vagy füstölővel.
  • A szakértők szerint nem mindegy, hogy melyik illatot melyik szobában használod.
  • Listáztuk a tökéletes illatokat helyiségek szerint.

Válassz az aromaterápia elvei alapján otthoni illatosítókat

A lakásod minden egyes porcikája a te jóllétedet szolgálja. A színek, az anyaghasználat, a bútorok elrendezése és a dekorációs elemek mind annak a szellemiségében vannak jelen a lakásodban, hogy te remekül érezhesd magad. Vannak olyan helyiségek, amelyektől a nyugalmat, elcsendesedést várod, míg másoktól ingerekre vágysz. Ez a fajta különbözőség a falszínekben épp úgy megjelenhet, mint az otthoni illatosítókban

Az, hogy diffúzort, gyertyát, füstölőt vagy másfajta illatósító lehetőséget választasz, teljesen rád van bízva. Ahogyan az otthonodban uralkodó illatok is elsősorban a saját ízlésedet, preferenciádat kell, hogy tükrözzék. Ugyanakkor vannak olyan örökérvényű illatok, amelyek az aromaterápia szerint képesek egy-egy hangulatot, energiaszintet felerősíteni. Ha hiszed, ha nem, bizony ez alapján választják ki a luxushotelek „otthoni” illatosítóit is. Ezek alapján tesznek ajánlást a szakértők arra, hogy melyik helyiséghez milyen illat a megfelelő.

aromaterápia, illatok otthon
Az aromaterápia szempontjából nem számít, hogy milyen illatosítót helyezel el az egyes szobákban.
Forrás: Shutterstock

Illatok otthon, avagy válassz tudatosabban

Hálószoba, fürdőszoba

Itt elsősorban a nyugalom megteremtésére és az elcsendesülésre vágysz. Ehhez pedig a legjobb lakásillatosító a levendula, a kamilla vagy a cédrus. Különösen a levendulában lévő illóolaj az, amely elősegíti a relaxációt. A cédrus a könnyedség érzésével ajándékoz meg, míg a kamilla megteremti körülötted a nyugodt és biztonságos közeget.

Nappali

Az aromaterápia szerint léteznek illatok, amelyek egyszerre képesek javítani a hangulatot és növelni az energiaszintet. Ezek a citrusos illatok, mint a grapefruit, citrom vagy bergamott. A legideálisabb a lakás központi terében használni, ahol nagy beszélgetések, családi események és közös élmények érnek. 

Konyha

Ebben a helyiségben nehéz dolgod van, hiszen olyan otthoni illatosítóra lesz szükséged, ami erőteljes ugyan, de hagyja érvényesülni a készülő ételek illatát is. A teafa vagy kakukkfű remek választás, hiszen adnak egyfajta nyugtató hatást, de más fűszeres illatjegyek is remekül kiemelik a konyha jelentőségét és funkcióját. 

Dolgozó szoba/sarok

Ha az aromaterápia segítségével szeretnéd megtámogatni a produktivitásodat, ne habozz, és válassz otthoni illatosítónak borsmentát vagy rozmaringot. Ezek egyrészt javítják a hangulatodat, másrészt növelik a koncentrációd. Segíthetnek továbbá a mentális állóképességed támogatásában, ami elengedhetetlen, ha munkáról vagy figyelemorientált hobbiról van szó.

Előszoba

Itt ér az első és az utolsó hatás, ami az otthonodhoz kapcsolódik. épp ezért rendkívül fontos, hogy az itt használt illat pozitív energiákat közvetítsen. Remek otthoni illatosító a frézia, sáfrány és a fahéj, amelyek egyszerre pezsdítik fel az érzékeket és teremtenek kellemesen vidám hangulatot. 

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