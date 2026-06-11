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A holdfázisok ezen szakaszában égni kezdenek a vágytól a nők: a szenvedély ilyenkor a tetőfokára hág

Shutterstock - SONTAYA CHAISAMUTR
szexualitás telihold holdfogyatkozás holdfázisok
Tóth Hédi
2026.06.11.
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A holdciklus szakaszai sokak szerint a női vonzerőt is alakítják. Sokan arról számolnak be, hogy a holdfázisok a szexuális energiáikat is befolyásolják.

A holdfázisok évszázadok óta foglalkoztatják az embereket, és sokan úgy vélik, a Hold nemcsak az érzelmekre, hanem a női szexualitásra is hatással van. Bár tudományosan nem bizonyított, sok nő számol be arról, hogy bizonyos holdciklusokban magabiztosabbnak és vonzóbbnak érzi magát.

A holdfázisok és a női szexualitás kapcsolata sokakat foglalkoztat ma is.
A holdfázisok és a női szexualitás kapcsolata sokakat foglalkoztat ma is.
Forrás: Shutterstock
  • A holdfázisok eltérő érzelmi és intim energiákat hozhatnak felszínre. 
  • Egyes időszakokban nőhet az önbizalom és a párkapcsolati nyitottság. 
  • A telihold gyakran a legerősebb érzelmi és vágyfokozó időszaknak számít.

A holdfázisok hatása az érzelmekre és a női vonzerőre

A holdfázisok évszázadok óta foglalkoztatják az embereket. Sokan esküsznek arra, hogy a Hold nemcsak az árapályt, hanem a hangulatukat, az energiaszintjüket, sőt még a szerelmi életüket is befolyásolja. Bár a tudomány nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a holdciklusok közvetlenül hatnának a női szexualitásra, az asztrológia és a spirituális irányzatok szerint a Hold különböző fázisai eltérő érzelmi és intim energiákat mozgathatnak meg bennünk.

Vajon tényleg vonzóbbnak érezzük magunkat bizonyos holdfázisok idején?

Sokan számolnak be arról, hogy a holdciklus bizonyos szakaszaiban magabiztosabbnak, nőiesebbnek és kívánatosabbnak érzik magukat. Ennek hátterében részben az állhat, hogy a Hold ciklusa nagyjából megegyezik a női menstruációs ciklus hosszával, ezért a két ritmus kapcsolatát már ősidők óta figyelik.
Az asztrológusok szerint az egyes holdfázisok más-más módon hatnak a vágyakra, a romantikára és az önbizalomra.

Újhold: a titkos vágyak időszaka

Az újhold az új kezdetek szimbóluma. Ilyenkor sokan befelé fordulóbbnak érzik magukat, ugyanakkor erősödhet az igény az érzelmi közelségre. Ez a fázis kedvezhet annak, hogy valaki végiggondolja, mire vágyik valójában egy kapcsolatban, vagy milyen változásokat szeretne az intim életében.
Az újhold energiáját gyakran a csábítás előtti csendhez hasonlítják: még nem robbant ki a szenvedély, de valami már készülődik a háttérben.

Növekvő Hold: amikor egyre nő az önbizalom

A növekvő holdfázist az építkezés és a kibontakozás időszakának tartják. Az asztrológiai értelmezések szerint ilyenkor könnyebben nyitunk mások felé, bátrabban kezdeményezünk, és szívesebben mutatjuk meg vonzó oldalunkat.
Sokan ilyenkor érzik úgy, hogy jobban tetszenek maguknak a tükörben, szívesebben öltöznek ki, és nagyobb kedvük van az ismerkedéshez vagy a romantikus programokhoz. Nem véletlen, hogy egyesek a növekvő Holdat a flört időszakának nevezik.

Telihold: a szenvedély csúcspontja

Ha van holdfázis, amelyet a legtöbben összekapcsolnak a szerelemmel és a szexualitással, az a telihold. A hagyomány szerint ilyenkor felerősödnek az érzelmek, intenzívebbé válhat a vágy, és sokan nehezebben tudják kordában tartani az érzéseiket.
A telihold idején egyesek különösen magabiztosnak és ellenállhatatlannak érzik magukat. Az érzelmek azonban nemcsak pozitív irányban erősödhetnek fel: a féltékenység, a sértettség vagy a régi konfliktusok is könnyebben felszínre kerülhetnek.
Éppen ezért ez az időszak egyszerre lehet a legromantikusabb és a legviharosabb a párkapcsolatokban.

Fogyó Hold: az elengedés és a feltöltődés ideje

A fogyó holdfázis a lelassulásról szól. Az asztrológusok szerint ilyenkor természetesebb lehet a visszahúzódás, a pihenés és az önmagunkra fordított idő igénye.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csökken a szexuális érdeklődés, inkább azt, hogy a szenvedély helyett nagyobb hangsúlyt kap az érzelmi biztonság, a gyengédség és a meghittség. A fogyó Hold jó alkalom lehet arra, hogy elengedjük a kapcsolatban felgyülemlett sérelmeket, és teret adjunk az új kezdeteknek.

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