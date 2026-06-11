A holdfázisok ezen szakaszában égni kezdenek a vágytól a nők: a szenvedély ilyenkor a tetőfokára hág

A holdfázisok évszázadok óta foglalkoztatják az embereket, és sokan úgy vélik, a Hold nemcsak az érzelmekre, hanem a női szexualitásra is hatással van. Bár tudományosan nem bizonyított, sok nő számol be arról, hogy bizonyos holdciklusokban magabiztosabbnak és vonzóbbnak érzi magát.

A holdfázisok és a női szexualitás kapcsolata sokakat foglalkoztat ma is.

Forrás: Shutterstock

A holdfázisok eltérő érzelmi és intim energiákat hozhatnak felszínre.

Egyes időszakokban nőhet az önbizalom és a párkapcsolati nyitottság.

A telihold gyakran a legerősebb érzelmi és vágyfokozó időszaknak számít.

A holdfázisok hatása az érzelmekre és a női vonzerőre

A holdfázisok évszázadok óta foglalkoztatják az embereket. Sokan esküsznek arra, hogy a Hold nemcsak az árapályt, hanem a hangulatukat, az energiaszintjüket, sőt még a szerelmi életüket is befolyásolja. Bár a tudomány nem talált egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a holdciklusok közvetlenül hatnának a női szexualitásra, az asztrológia és a spirituális irányzatok szerint a Hold különböző fázisai eltérő érzelmi és intim energiákat mozgathatnak meg bennünk.

Vajon tényleg vonzóbbnak érezzük magunkat bizonyos holdfázisok idején?

Sokan számolnak be arról, hogy a holdciklus bizonyos szakaszaiban magabiztosabbnak, nőiesebbnek és kívánatosabbnak érzik magukat. Ennek hátterében részben az állhat, hogy a Hold ciklusa nagyjából megegyezik a női menstruációs ciklus hosszával, ezért a két ritmus kapcsolatát már ősidők óta figyelik.

Az asztrológusok szerint az egyes holdfázisok más-más módon hatnak a vágyakra, a romantikára és az önbizalomra.

Újhold: a titkos vágyak időszaka

Az újhold az új kezdetek szimbóluma. Ilyenkor sokan befelé fordulóbbnak érzik magukat, ugyanakkor erősödhet az igény az érzelmi közelségre. Ez a fázis kedvezhet annak, hogy valaki végiggondolja, mire vágyik valójában egy kapcsolatban, vagy milyen változásokat szeretne az intim életében.

Az újhold energiáját gyakran a csábítás előtti csendhez hasonlítják: még nem robbant ki a szenvedély, de valami már készülődik a háttérben.

Növekvő Hold: amikor egyre nő az önbizalom

A növekvő holdfázist az építkezés és a kibontakozás időszakának tartják. Az asztrológiai értelmezések szerint ilyenkor könnyebben nyitunk mások felé, bátrabban kezdeményezünk, és szívesebben mutatjuk meg vonzó oldalunkat.

Sokan ilyenkor érzik úgy, hogy jobban tetszenek maguknak a tükörben, szívesebben öltöznek ki, és nagyobb kedvük van az ismerkedéshez vagy a romantikus programokhoz. Nem véletlen, hogy egyesek a növekvő Holdat a flört időszakának nevezik.