Egyre több magyar háztartásban bukkan fel a rettegett mérges pók: erre jobb ha felkészülsz – VIDEÓ

Bár már hosszú ideje jelen van hazánkban, a sárga dajkapók az utóbbi években kezdett egyre jobban elszaporodni az országban. Már megtalálható szinte mindenhol: a kulcslyukakban, a farakásokban, vagy bármilyen hűvösebb, árnyékosabb helyen. Ez az ízeltlábú pedig nem csak ijesztőbb, mint a kisebb fajtársai, hanem veszélyesebb is. Mutatjuk, mit lehet tudni erről a pókfajtáról és mit kell tenned, ha találkozol egy példánnyal!

Egyre jobban terjed hazánkban a sárga dajkapók

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A sárga dajkapók marása veszélyesebb, mint egy hétköznapi pókcsípés

Mit lehet tudni erről a pókfajtáról? A sárga dajkapók (Cheiracanthium punctorium) Magyarország legismertebb mérges pókja. Ezt a címet azonban csak azzal érdemelte ki, hogy más őshonos pókfajtákhoz képest erősebb mérget használ. Bár a marása kellemetlen és akár veszélyes is lehet, sokszor a vele kapcsolatos legendák miatt eltúlozzák az erejét. Nevét onnan kapta, hogy a nőstény dajkapók bölcsőszerű fészket készít. A harapása fájdalmas lehet, és az érintett területen vörösséget, duzzanatot és égő érzést okozhat. Rosszabb esetben pedig fejfájást, enyhe rosszullétet vagy hőemelkedést is okozhat, extrém esetekben pedig zsibbadást és időleges bénulást is okozhat, de ezek a tünetek rövid idő alatt megszűnnek. A legnagyobb veszélyben azok lehetnek, akik – mint a darázsok esetén is – allergiásak a csípésére. A sárga dajkapók alapvetően nem agresszív, de ha megfogják, vagy ruhába szorul, esetleg véletlen rálépnek, akkor megtámadhatja az embert.

Mit tegyünk, ha megcsíp?

Mosd le a területet szappanos vízzel, később tegyél rá hideg borogatást és figyeld a tüneteket. Amennyiben légzési nehézséget, nagyfokú duzzanatot, vagy allergiás reakciót tapasztalsz, akkor fordulj orvoshoz. Gyulladáscsökkentő krém vagy antihisztaminos gél is segíthet.

Egyre több a sárga dajkapók Magyarországon

Bár ez a pókfajta eredetileg Dél-Európában volt gyakori, a klímaváltozás hatására, és az enyhébb telek miatt egyre északabbra húzódik. Hazánkban már két évtizede jelen van, azonban egyre nagyobb számban találkozhatunk vele. Főként füves területeken és kertekben él, de ritkán megjelenhet a házakban is. Nemrég egy Facebook-poszt alatt több százan számoltak be a vele való találkozásról, amelyek kevésszer végződtek csak támadással: