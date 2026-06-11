Lovagi címet kapott III. Károly királytól Harry herceg esküvői DJ-je, Idris Elba – Videó

Rangos kitüntetésben részesült Idris Elba: III. Károly király személyesen ütötte lovaggá a világhírű brit színészt a fiatalokért végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

III. Károly király lovaggá ütötte a Idris Elbát.

Forrás: Variety

Maga III. Károly király tüntette ki Idris Elbát

A Golden Globe-díjas sztár a windsori kastélyban rendezett ünnepélyes ceremónián vehette át az elismerést. A kitüntetés azért is keltett figyelmet, mert az elmúlt években többen arról találgattak, hogy Idris Elba kapcsolata megromolhatott a királyi családdal.

A színész korábban kifejezetten jó viszonyt ápolt Harry herceggel és Meghan Markle-lel: 2018-as esküvőjükön ő szolgáltatta a zenét, DJ-ként szórakoztatva a vendégeket. Az utóbbi időben azonban ritkán lehetett őket együtt látni, ami találgatásokra adott okot. A mostani kitüntetés ugyanakkor azt sugallja, hogy Idris Elba továbbra is nagy megbecsülésnek örvend a brit királyi körökben. A színész az elmúlt években számos kezdeményezéssel támogatta a fiatalokat, ezért részesült a rangos elismerésben.

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