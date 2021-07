Dr. Csókay András, a Honvédkórház Semmelweis-díjas idegsebésze, azzal írta be a nevét a nemzetközi orvostörténelembe, hogy szétválasztottak egy, a fejüknél összenőtt sziámi ikerpárt - írta a Ripost.

Csókay doktor a Mária rádió Facebook oldalán bevallotta, hogy a szakmai segítség mellett a hit és az ima segítsége nélkül nem lehetett volna sikeres a műtét.

„Mostanra állt össze a teljes kép erről a szellemi harcról, amelyet az általam is művelt és nagyra becsült tudomány védelmében folytatnom kell, abban a tekintetben, hogy elfogadja azt az igazságot, hogy az idegsebészeti szétválasztó műtétjeinek elvégzője, ugyan mi voltunk orvosok, műtősnők, de a vezetőnk Krisztus nélkül semmire sem mentünk volna, mivel a szakmai ötleteket és a műtét közbeni megerősítéseket is tőle kaptuk személyes ima kapcsolatban, ahogy a műtét utáni csodákat is."