Azt már korábban is pedzegették, hogy nem egyszer végrendelkezett Pécsi Ildikó, ami miatt problémák adódhatnak. Forrtak is az indulatok a hagyatéka körül, pedig a java még hátra van. Nemrég váratlan dolog történt, a néhai színésznő menye, akivel életében évekig perben állt, megtámadta a végrendeletet. Az is érdekes, hogy Pécsi Ildikó ügyvédje, dr. Magyar György nem tudja, mi alapján zajlott a tárgyalás, mert a nála letétben lévő végrendeletet senkinek nem adták ki.

"Egy végrendelettel szemben akkor merülhet fel hatálytalansági ok, ha a végrendelet keletkezéséhez képest később olyan változás merül fel, ami lehetővé teszi annak megtámadását. Ezt nem az örökösök tehetik, hanem olyan személy, aki ezáltal örökösi pozícióba kerülhet. Ez lehet például egy ingatlan kérdéses tulajdonviszonya" - mondta a Blikknek Szilágyi Roland jogi szakértő.

Nem tudok arról, hogy tőlem bekérték volna az ügyfeleim végrendeletét." - mondta Dr. Magyar György.

"Én Pécsi Ildikó szellemi hagyatékát gondozom és nekem ez maximálisan elég is, nem foglalkozom a végrendelettel és a hagyatéki tárgyalással" - mondta Pécsi Ildikó fogadott fia.