Még mindig felfoghatatlan a tragédia, ami a hétvégén történt a Balatonnál, Alsóbélatelepnél, amikor két jászberényi testvérpár matracukról a vízbe esett és megfulladt.

A gyászoló szülők a történtek után képtelenek voltak elhagyni a Balatont, egész éjszaka virrasztottak.

"A boncolásra pénteken kerülhet sor, a hamvasztás pedig majd csak utána lesz. Végül pedig majd postán fogjuk megkapni az urnákat. Hagyományos, koporsós temetést nem rendezünk, képtelenek lennénk kijárni a gyerekeinkhez a temetőbe. Itthon fogjuk őrizni az urnájukat magunknál a házban" – mondta a Blikknek a gyászoló édesapa, Sándor.

A szülők harmadik gyermekükkel a parton voltak, amikor megtörtént a tragédia.

"Szegény húguk mindenképp szerette volna még utoljára látni őket. Szerencsére a ravatalozóban is megengedték ezt neki. Nagyon jó testvérek voltak, talán Dominikának lesz a legnehezebb feldolgozni ezt az egészet. A bátyjai még a számítógépen is mindig olyannal játszottak, amivel mindhárman tudtak együtt. A kisebbik, Zoli most ment volna a nyolcadik osztályba, kitűnő tanuló volt, gyermekorvos akart lenni. A bátyja, Tomi szakácsnak tanult. 20 éves testvérük már külön élt tőlünk, ő rendőrnek készül. Ő is teljesen összetört a hír hallatán. Mind a négy gyermekünket a saját erőnkből neveltük. A kislányunk miatt most mindenképpen erősnek kell maradnunk" - mondta megtörten a férfi.