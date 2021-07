Návai Anikó komoly botrányba került: plagizált interjú miatt menesztették a Nők Lapjától. Scarlett Johanssonnal készült anyaga ugyanis nem friss volt, hanem korábbi interjúiból dolgozott, ezen kívül a gyanú szerint más anyagokból is, mindezt forrásmegjelölés nélkül. Návai Anikó a 168 órának nyilatkozott az ügyről.

"Értem a kritikákat. De ha az ember újságíró és van a fiókjában 18 interjú, amit Scarlett Johansonnal készített, amelyben benne van a színésznő egész élete, és minden szót ő mond, akkor miért baj, ha az újságíró ezt felhasználja? Ha egy újságírónak megtiltják, hogy a korábbi interjúiból dolgozzon, akkor megtiltják azt, hogy írjon. Mindenki használ korábbi interjúkat, ez bevett gyakorlat" - mondta. Hozzátette, semmit nem csinálna másképp.