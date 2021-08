95 éves korában meghalt Jane Withers színésznő, egykori gyereksztár. Pályáját 1932-ben kezdte és 2020-ben fejezte be. Az itthon is vetített filmek közül olyanokban láthattuk, mint például az Arizonai vadmacska, az Észak csillaga vagy Elizabeth Taylorral és James Deannel az Óriás, de szerepelt a Szerelemhajóban és a Gyilkos sorokban is.