Noszály Sándor kedvese, Orsi, három gyermek édesanyja, és rúdtáncfitnesz-oktatóként dolgozik. Egy buliban találkoztak, teljesen véletlenül. Noszály a Ripostnak mesélte el, hogyan jöttek össze.

"Miután hazajöttem, egyik este elmentem szórakozni, ahol összefutottunk, és végül olyan jól alakult a buli, hogy számot cseréltünk, és komoly SMS-ezésbe kezdtünk. Éppen a pandémia kezdetet előtt fűztük szorosabbra a kapcsolatunkat, és úgy tűnik, jól döntöttünk, hiszen boldogok vagyunk együtt. Három gyerkőc édesanyja, közben pedig oktatóként dolgozik. Mivel komoly sportmúltja van, megérti, hogy rengeteget utazom, ami nagyon fontos. Most négy napra jöttünk a Balatonhoz kettesben, és igyekszünk kihasználni az időt, amiből ugyan nincs sok, de ha megtöltjük tartalommal, akkor éppen elég. Mindketten „csomaggal a hátunkon" érkeztünk ebbe a kapcsolatba, és mára megtanultuk, hogy csak a jelen számít" - mesélte a Dancing with the Stars első szériájának táncosa.