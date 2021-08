Nyolcan vesztették életüket a tragikus buszbalesetben az M7-esen. Horvátországból hazatérő magyarok utaztak a járművön, az áldozatok között van az egyik buszsofőr és egy fiatal óvónő is, valamint a busz másik sofőrjének édesanyja. János túlélte a balesetet, és segített a mentésben, de azóta összeomlott. Nem tudja, volán mögé tud-e majd még ülni, és azt sem, mit fog csinálni ezután. Egy viszont biztos: nem hibáztatja kollégáját, hiszen jól ismerte és tudja, mindig lelkiismeretesen végezte a munkáját.

"Jelenleg táppénzen vagyok, és egy darabig biztosan nem térek vissza vezetni. Képtelen lennék rá. Itt vagyok 40 évesen, valamit biztosan kezdenem kell a jövőben, de egyelőre minden kusza. Nem tudom megmondani, hogy valaha is be tudok-e ülni a volán mögé. Korábban hivatásos tűzoltóként és kamionsofőrként is dolgoztam" - mondta a Borsnak János, aki a rajkai önkéntes tűzoltók parancsnoka és a polgárőrség vezetője.

"Úgy érzem, valami ott maradt belőlem a balesetnél. Valamiért túl tudtam élni, miközben elveszítettem az édesanyámat és egy közeli barátomat, a kollégámat. Azóta nem ettem, csak egyszerűen vagyok. Attól félek, hogy egyszer ez a valami, ami élni hagy, megszűnik. Nem tudom, hogy akkor mi lesz" - mondta.

"Egy 600 kilométeres útról beszélünk, két sofőrrel. Minden nap beszélek Laci családjával, próbálunk összetartani. Senki nem neheztel senkire. Arra emlékszem, hogy Balatonlellénél megálltunk pihenni. Ez teljesen megszokott, hogy mindenki elmehessen mosdóra. Én is betértem az illemhelyre, és mire visszamentem a buszra, Laci már elfoglalta a helyét a kormánynál. Akkor váltott le. Mondtam neki, hogy bármi baj van, szóljon. Mindig is úgy dolgoztunk együtt, hogy ha az egyikünk elfáradt, a másikunk leváltotta. Még megkért, hogy Székesfehérvárnál szóljak neki, hogy melyik lehajtót használja. A városban egyébként is megálltunk volna, hiszen ott szállt le 3-4 utas. Elaludtam, és már a hatalmas csattanásra ébredtem. A következő pillanatban iszonyatos szagot éreztem, hiszen keveredett egymással a véré, a gázolajé és az akkumulátorsavé" - mondta a férfi, aki elvesztette édesanyját a balesetben.