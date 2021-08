A koronavírus-járvány továbbra is feszültségben tartja az egész világot. Mindenkire, aki autoimmun betegségben szenved vagy gyenge az immunrendszere, halálos veszélyt jelenthet a Covid-19. Ezt tudja Mette-Marit norvég hercegnő is, akinél egy ideje tüdőfibrózist diagnosztizáltak. Ezért is fontos, hogy Haakon norvég királyi herceg felesége ne kapja el a koronavírust. Leányuk, a 17 éves Ingrid Alexandra hercegnő koronavírus-tesztje azonban pozitív lett, ami nagy ijedséget okozott a családban - írta a Bunte.de.

A norvég királyi család többi tagját is tesztelték, de nekik negatív lett a teszteredményük. A norvég Haakon és Mette-Marit ennek ellenére elővigyázatosságból lemondták a jövő heti találkozókat, többek között a 20. házassági évfordulójuk alkalmából tartandó ünnepségeket is.