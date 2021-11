Bryan Adams New York-ból repült Milánóba, amikor váratlanul belázasodott a repülőn. A leszállást követően azonnal tesztelték koronavírussal, ami legnagyobb meglepetésére pozitív lett.

Bryan Adams felvette a koronavírus elleni két oltást, ennek ellenére elkapta a Covidot egy hónapja, de szerencsére tünetmentesen kilábalt a betegségből. Olyanannyira jól érezte magát, hogy úgy döntött, Milánóba repül, a New Yorkból induló járaton azonban hirtelen elkezdte rosszul érezni magát. Amint leszállt a gép, rögtön tesztelték a világsztárt és legnagyobb döbbenetére a teszt újra pozitív lett. Az énekest azonnal kórházba szállították és elkülönítették - írja a Reuters.

Itt vagyok, most érkeztem Milánóba, és egy hónapon belül másodszor is pozitív lett a Covid-tesztem. Úgyhogy most irány a kórház. Köszönöm a támogatásotokat"

- írta Bryan Adams Instagram-oldalán, aki az elmúlt időszakban aktívan koncertezett Las Vegasban. A világsztár nagyon élvezte, hogy újra felléphet, tavaly ugyanis nagyon megviselte, hogy nem koncertezhet.