Aureliót kirabolta egy barátja évekkel ezelőtt, ezért kényszerítette később autóba a tolvajt, hogy visszaszerezze pénzét, mintegy 170 ezer forintot. Az összeg sosem került elő, a volt villalakónak azonban tettéért komoly következményekkel kell szembenéznie: a bíróság jogerősen 2 év 3 hónapra ítélte az egykori villalakót, akinek a korábban drogügyek miatt kiszabott 1 év 2 hónapot is le kell töltenie. Ez összesen 3 év 5 hónap.

Nem tart a börtöntől, édesanyja és barátnője pedig mindig a támaszai maradnak. "Ők azok, akik a börtönévek alatt is kitartanak mellettem. Ha nem így lenne, már az elmúlt négy évben is elpártoltak volna tőlem" - mondta a Borsnak. "Reménykedem, hogy Kecskemétre kell majd bevonulnom, vagy egy olyan városba, ahol sok barátom van. Persze a rácsok mögött is vannak haverjaim, de azért az ismeretségi köröm legnagyobb része természetesen szabad levegőt szív" - árulta el. Hozzátette, nem tart a börtöntől.

"Mindenfélével riogatnak, de őszintén szólva bízom benne, hogy az ismertebb emberekre az őrök is jobban vigyáznak. Nem hiszem, hogy betesznek a gyilkosok közé egy húszfős cellába. Nem áll a börtön érdekében, hogy valami bajom legyen, és én sem azért megyek oda, hogy a bajt keressem. Ha viszont kell, meg tudom magamat védeni. Hat évig jártam a rendészetire és Dietz Gusztihoz is jártam küzdősportot tanulni. Ha létezik odabenn ranglétra, biztos, hogy nem az aljára kerülök. Bezárt közösségekben az első két helyet szoktam meg, ezért vagy ésszel, vagy erővel ezúttal is megfelelő pozíciót érek majd el. Abban viszont biztos vagyok, hogy jól viselkedem majd odabenn" - mondta.

Azt is elárulta, sokat változott az elmúlt években. "Négy évvel ezelőtt még ingerlékeny és öszötnlény voltam. Régebben egy sárgán még átmentem, most már inkább padlóféket nyomok" - mondta, rájött, nincs szükség arcoskodásra. Azt egyelőre azonban még nem tudni, mikor kell bevonulnia. "Várom a behívót, de a számításaim szerint a karácsonyt még kint tölthetem" - mondta.