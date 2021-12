Kóbor Léna még fel sem tudta fogni igazán, mi történt szeretett édesapjával. Gyászában Somló Tamás özvegye, Keszthelyi Gyöngyvér is osztozik.

Ahogy mi is megírtuk, Léna hosszú üzenetben búcsúzott szeretett édesapjától:

"Már az angyalok vigyáznak szeretett Édesapukámra fent a mennyben. Minden olyan gyorsan történt... Még nem tudtam felfogni, hogy soha többe nem fog hazajönni, és átölelni. Nagyon nehéz most megfogalmaznom, hogy milyen érzések kavarognak bennem... Hirtelen, egy nagy üresség támadt a szívemben, és az idő lassabban kezdett el telni. Minden napom egy érzelmi hullámvasút" – írja fájdalmas sorait Léna.

A rajongók, barátok és a család sem hagyja egyedül Lénát a gyászban. Olyan emberek is osztoznak gyászában, akikkel ugyan nincs közeli kapcsolatban, lélekben mégis közel állnak hozzá. Somló Tamás özvegye, Keszthelyi Gyöngyvér sejti, min megy keresztül Kóbor János kislánya.

"Visszaemlékszem milyen nehéz volt nekünk is. Ilyenkor mindenhol látni az újságcikkeket, a híradót, a posztokat. Szegény kis Lénának édesapja halála nem hírértékű, hanem valós tragédia. Nem tudják még, mi vár rájuk. Azt kívánom neki is és Zsókának is, hogy próbáljanak a szeretetre koncentrálni. Emlékezzenek minden boldogan együtt töltött közös percre. Nyitni kell a világ felé. Nem ma, nem holnap. Amikor készen állnak majd rá..."