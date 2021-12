Csollány Szilveszter állapotának súlyossága mindenkit meglepett, az egész ország aggódik azért, hogy a sportoló felépüljön. Tóth Dávid, aki jelenleg a Nagy Ő műsorában szerepel, az Exatlon Hungaryben ismerte meg Csollány Szilvesztert, ott alakult ki szoros barátság közöttük.

"Minden nap gondolok rá. Nagyon közel kerültünk egymáshoz. Nagyon fontos lett számomra és nem tudom elképzelni azt a lehetőséget, hogy esetleg ne épüljön fel. Legutoljára december 2-án beszéltünk telefonon. Akkor már nem volt jól. Felesége is nagyon rosszul viseli ezt a helyzetet, és direkt azért nem is hívom fel nap, mint nap, hogy ne traktáljam még tovább. Szeretném biztosra mondani, hogy fel fog épülni mihamarabb, és lehetőségem lesz még jó sokat beszélni vele. Egy nélkülözhetetlen része lett Szilveszter az életemnek és remélem, még hosszú ideig az is marad" - mondta a Borsnak Tóth Dávid.