A világ több részén is elkezdték az 5 és 11 életkor közötti gyerekek oltását, a többi között Amerikában is. Kiderült, hogy közöttük is fellépet néhány esetben a szívizomgyulladás, de azt nem közölték, hány olyan fiatal van, akinél kialakult ez az általában vírusfertőzés okozta betegség úgy, hogy nem kaptak oltást.

Nyolc 5 és 11 éves közötti amerikai gyereknél lépett fel szívizomgyulladás, miután beoltották őket Pfizerrel - írja a Blikk. Korábban azt is közölték, hogy az idősebb korosztály esetében milyen gyakori az oltás után kialakult szívizomgyulladás. Egymillió beoltottra vetítve 69 szívizomgyulladásos esetet észleltek a 16-17 éves fiúk csoportjában, negyvenet pedig 12-15 éves fiúk csoportjában.