A The Times szerdai közleménye szerint Jack Hedley bátran viselt, rövid betegséget követően hunyt el december 11-én.

Karrierje több, mint ötven éve alatt számtalan filmben nyújtott emlékezetes alakítást. Olyan filmekben szerepelt, mint a The Scarlet Blade, Witchcraft és a The Secret of Blood Island. A James Bond: Szigorúan bizalmas című filmben Sir Timothy Haverlok szerepében örökre a közönség szívébe lopta magát.

BREAKING James Bond actor Jack Hedley dies after battle with short illness as fans pay tribute https://t.co/lUQMtemn7Cpic.twitter.com/YOPiYSWFKA — Daily Star Breaking News (@StarBreaksNews) December 22, 2021

A színész azt kérte családjától, hogy ne nyilvános temetés keretei között búcsúzzanak el tőle - írta a DailyStar.