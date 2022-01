Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, tavaly decemberben láttak először Kiskunhalas környékén egy nagymacskát, amelyről kiderült, hogy valószínűleg fekete párduc. Később Kiskunfélegyházán végzett pusztítást egy ragadozó és azt feltételezik, hogy a párduc műve lehetett. Most ismét látták a fekete párducot, akiről ezúttal sikerült felvételt is készíteni.