Kulcsár Edina és Szabó András Csuti pár napja jelentették be, hogy nem tudták megmenteni a házasságukat, bármennyire is szerették volna. Közleményük szerint továbbra is jóban vannak, nem haraggal váltak el, és gyermekeiket is közösen nevelik tovább. Aztán tegnap Edina a közösségi oldalán megmutatta új szerelmét, a 24 éves rappert, G.w.M, azaz Varga Márkot. A bejelentés után Csuti úgy nyilatkozott, hogy rettentően csalódott, mert Edina nem volt vele mindig őszinte. Az egykori álompár azóta az Instagarmon is kikövette egymást.

A Blikk kiszúrta, hogy G.w.M. novemberben megjelent, Helló című klipjében Kulcsár Edina szerepel. Ez egy szerelmes hangvételű dal, a klipben egy párt alakítanak, a refrénje pedig így szól:

"Miattad én meg akarok változni, hogy ha bántottalak valaha, már bánom rég, megbolondít külön ez a távollét, te vagy nekem egyedül csak álomszép."

Feltételezhető, hogy G.w.M. már akkor Edináról énekelt, vagy esetleg pont ennek a klipnek a forgatása hozta őket össze.