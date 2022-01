Néhány évvel ezelőtt még akkora volt a szerelem Kulcsár Edina és Csuti között, hogy a vécén is összebújtak. A kommentelők akkor is kíméletlenül kritizálták a fotót, most pedig várják, hogy G.w.M-mel is megismételje ezt a pillanatot.

Kulcsár Edina és Csuti válása körül forog minden, főleg azért, mert Edina csupán néhány napot várt a válásának bejelentése után, és közölte, már rá is talált a szerelem. Új párja nem más, mint G.w.M, vagyis Varga Márk.

Ezzel pedig az is világossá vált, hogy a pár számára nincs visszaút, a válásuk végleges, pedig egykor akkora volt köztük a szerelem, hogy még a vécére is követték egymást. A pillanatról akkor természetesen fotó is született, amit a rajongók most ismét megtaláltak és folyamatosan kommentelnek, pedig már akkor sem aratott osztatlan sikert. A követők azonban várják, hogy a képet Edina G.w.M-mel is újraalkossa - szúrta ki a Promotions.

"G.w.M-mel is lesz ilyen fotó?" - tette fel a kérdést egy hozzászóló.

"Gwm-mel is várjuk a sz**ós képet" - írta egy másik rajongó.

"Régen együtt sz***atok, most meg egymásra" - vetette oda egy harmadik követő, de rengeteg, a fentiekhez hasonló komment született.

A válás körüli botrány nagyon megviseli Csutit, elmondta, szerette volna a lehető lgdiplomatikusabban lezárni a kapcsolatukat, de nem sikerült és ezért nem tartja magát hibásnak. A felhajtás azonban nem mindenkinek hátrányos, több mint húszezer követőt hozott eddig G.w.M-nek Kulcsár Edina szerelme.

G.w.M egykori párja azonban nem akarja meglovagolni a helyzetet. "Meghagyom az influenszerkedést másnak, nekem egészen más képesítéseim vannak" - magyarázta Nagy Melanie, akiről kiderült: angolul és héberül is beszél, valamint szakértője a nemzetközi kapcsolatoknak.

A botrányra sokan kapták fel a fejüket, és sokan szólaltak meg róla. Egy egykori villalakó kigúnyolta Kulcsár Edina és G.w.M. kapcsolatát, durván meg is fenyegette a zenész testvére., de Sebestyén Balázs is markáns véleményt fogalmazott meg Edináról: "Azt se tudja, merre van arccal előre".