Samantha szerint húga féltékeny Vilmos herceg feleségére. Miközben Katalin egy olcsóbb ruhában is úgy tündököl, mintha méregdrága darabot viselne, Meghanban semmi királyi nincs. Samantha nemrég egy interjúban az egekig magasztalta Katalint, aki szerinte tökéletes királyné lesz egyszer, és már most példaértékű életet él anyaként és feleségként is: Meghan pedig sosem fog a nyomába érni.

A meglepően éles kritikákat megfogalmazó interjú nagy felháborodást váltott ki a kommentelők körében. Sokan egyetértenek Samanthával, ám vannak, akik szerint az egész beszélgetés csak azt bizonyítja, hogy pont Samantha az irigy, aki féltékeny húga sikereire – áll a Daily Star cikke alatt.

Meghan és Harry ugyanis annak ellenére sikeres életet él, hogy hivatalosan lemondtak minden királyi címükről, és saját munkából kell megélniük. Nem küzdenek azonban anyagi gondokkal, szerzdődésük van több netes műsorra, videós tartalomra is.