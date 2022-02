Erzsébet világviszonylatban is kiemelkedő, hiszen csak néhány olyan király élt a Földön, aki nála hosszabb ideig ült a trónon. Ha 2024-ig viseli a brit koronát, akkor a mostani csúcstartót, XIV. Lajost is lekörözi. A 95 éves II. Erzsébet utódjaként sokan látnák szívesen unokáját, Vilmos herceget, a királynő azonban most vasárnap nyíltan fogalmazott örökösével kapcsolatban.

A királynő ugyanis fiát, a trónutódlásban utána következő Károly herceget szeretné a trónon tudni. Beszédében pedig most először a nyilvánosság előtt is biztosította fiának feleségét, Kamillát arról, hogy viselheti a király hitvese, azaz Queen Consort címet. Ezt a gesztust nyomatékosította Erzsébet azzal, hogy odaadta Kamillának a saját, egykori koronáját.

Károly trónra lépése esetén Kamilla az 1937-es platina és gyémánt koronát viselheti majd, amelyen a Koh-i-Noor gyémánt is található. Az értéke felbecsülhetetlen – írja a Daily Mail.