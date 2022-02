Óriási a felháborodás Liu Shaolin Sándor kizárása miatt! Nemcsak mi magyarok, de az egész világ felzúdult a pekingi téli olimpia eddigi legnagyobb botrányán: a rövid pályás gyorskorcsolya-verseny 1000 méteres döntőjének megnyerése után megfosztották győzelmétől Liu Shaolin Sándort. A kínai döntés végleges: bár a magyarok megóvták a döntést, azt kedden elutasították, mert a zsűri szerint Liu Shaolin kétszer is szabálytalankodott.

A dél-koreaiak is döbbenetesnek tartják a bíráskodást, ezért a Sportdöntőbírósághoz fordultak Kwak Yoon-gy, valamint a férfi 1000 méter elődöntőjéből Hvang Dehon és Li Dzsunszo kizárása miatt. Ők panaszt tettek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnél is - írja a Blikk.

A vitatható döntés az erkölcsi veszteségen túl anyagiakat is hozott a sportolónak: bukja az olimpiai arany után járó 50 millió forintos jutalmat is, illetve az olimpiai bajnokok 35 éves kora után járó havi 403 600 forint életjáradékot is. Ezzel 65 éves koráig összesen nagyjából 200 millió forint veszteség éri Sándort.

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kiáll a magyar sportolók mellett, kérték a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy kezdeményezzen etikai vizsgálatot a versenyszámban eljáró főbíróval szemben.

„Ez van, majd megpróbálom négy év múlva. Mindenesetre megjegyzem ezt a február 7-ét, a napot, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mindent beleadtam, semmit sem tehettem volna másként" - nyilatkozta Liu Shaolin Sándor.