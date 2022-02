Ma ünnepelné 94. születésnapját Lénárd Judit, a Delta című tudományos magazin első műsorvezetője, a köztelevízió legendás bemondója. Sokan még ma is ismerik a nevét, nem is csoda, hiszen ő is egyike volt a hazai televíziózás ikonikus alakjainak, és egy lapon emlegették Tamási Eszterrel, Takácsi Marikával és Varga Józseffel.

Azt azonban csak a legszűkebb családja tudta, hogy halálos beteg.

A színésznőként is ismert Lénárd Judit nem akart szembenézni a gyilkos kórral és a rá váró gyötrelmes véggel. 42 éves korában, 1970 nyarán öngyilkosságot követett el. Életéből és tragédiájából színdarab is született Ratkó-lányok címmel, amelyet unokája, B. Török Fruzsina színházi író-rendező készített. Az alkotó ebben a darabban arra keresi a választ, hogy miért hagyta magára a nagymama Fruzsina édesanyját, akit szintén megtámadott a gyilkos kór, és le is győzött 55 éves korában – írja a Blikk.