Damu Rolandot még mindig nem helyezték örök nyugalomra, ráadásul úgy néz ki, hogy azok a rokonok nem lehetnek jelen a búcsúztatón, akikre mindig is számíthatott. Fogadott anyjának mondta el halálos ágyán, hogy nem szeretné, ha a temetésén a szülei is részt vennének. Azt is szerette volna, ha Éva néni temeti el.

Mivel a tragédia óta a családban egyre csak nő a feszültség, sokáig az is kérdéses volt, hogy ki fizeti a temetést. Éva néni végül Damu egy barátjának, Zsoltnak adta át az ügyintézést. Most úgy tűnik, Zsolt pontosan azokat az embereket zárja ki a temetésről, akikre a színész mindig is számíthatott - írja a Bors. A színész unokaöccse, Tóth István a lapnak mesélt arról, hogy még a búcsúztatás időpontját is eltitkolják előle.

"Napról napra átvertek a különböző félreinformálással. Hiába kérdezem, senki nem ad nekem egyértelmű választ Roland temetésével kapcsolatban. Beszéltem Zsolttal, aki azt kérte, küldjek a megadott e-mail címre egy részvételi kérelmet, azonban erre ez idáig nem érkezett válasz.

Mérhetetlenül felháborít, hogy előttem titkolóznak, egyértelműen arra megy ki az egész, hogy ne lehessek ott. Egy olyan ember döntött erről, aki nem is családtag" – kezdte kiakadva a 22 éves férfi. "Ez az egész csak terelés, nem áll elém és mondja a szemembe, hogy kitiltottak. Erre eddig nem is mertem gondolni, hogy így fog alakulni. Azt az információt kaptam, hogy minden „érdeklődőnek" utána néznek, ki regisztrált a temetésben, és egyéni döntés alapján áll össze a lista. A telefonok használata sem lesz engedélyezett, sőt biztonsági szolgálattal fogják felügyelni a szertartást."

István végül úgy döntött, ő majd később búcsúzik el Rolandtól, hiszen valószínűleg be sem jutna a szertartásra. Azt szeretné, ha az ő búcsúja tényleg Rolandról szólna. Hozzátette, a családban mindig csak gyűlölet volt, náluk a szeretet fogalma ismeretlen.

"Zsolt vállalta magára a temetés összegét, senki nem kérte tőle, de nem gondolom, hogy ezzel jogosult is lett arra, hogy eldöntse, kik vehetnek részt és kik nem. Az pedig, hogy bizonyára az apja, akit Roland világ életében gyűlölt, és mégis ott lehet, szörnyű, mert a nagybátyám pont ez nem akarta. Huszonkét éves vagyok, de amióta az eszemet tudom, ebben a családban mindig csak a gyűlölet volt, tulajdonképpen nem is tudom, miért lepődök most meg" – mondta István.