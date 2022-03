Az orosz-ukrán háború menekültjeiért nagyon aggódik az egykori villalakó, Molnár Anikó is. Felelős állattartóként elképzelni sem tudja, hogy mit élhetnek át azok, akik a háziállatukkal együtt szeretnének átkelni a határon.

Az egykori villalakó, Molnár Anikó már tizenhat éve dolgozik állatmentőként. Átérzi, hogy az orosz-ukrán háború menekültjei mennyire aggódhatnak, amikor kis kedvenceiket is szeretnék megmenteni.

"Az cél az, hogy minden élet megmeneküljön, nemcsak az emberek, hanem a háziállatok is" - nyilatkozta Anikó a Borsnak. "Heti rendszerességgel szembesülök azzal, még mindig mennyi házi kedvencet dobnak ki az utcára, amit sosem lehet megszokni, de meglepődni már nem tudok. Az viszont jó lenne, ha nem kellene a háború miatt állatokat is menteni, így is pont elég nagy a baj, de reméljük, mihamarabb visszaáll a béke" - tette hozzá egykori villalakó.

A legfrissebb információk szerint már egymillió ember menekült el Ukrajnából, de ez a szám elérheti akár a négymilliót is.