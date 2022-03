Janicsák Veca nemrég vallott betegségéről és arról, hogy véget ért a házassága. Most arról beszélt, készen áll egy új kapcsolatra is.

Janicsák Veca nehéz időszakot tudhat maga mögött. Méhnyakrák miatt el kellett távolítani a méhét, ezután a házassága is tönkrement. Mostanra azonban már úgy érzi, szereti magát annyira, hogy mást is beengedjen az életébe.

"Ami történt velünk, az tesz bennünket azzá, akik vagyunk. Újjászülettem, ez talán a helyes kifejezés" - mondta. "Meg kellett tanulnom, hogyan tudjam magamat szeretni. Hogy azt tudjam mondani: ezzel az emberrel - aki magam vagyok - le tudom élni az életemet. Eljutottam oda, hogy teljes mértékben alkalmas vagyok arra, hogy mást szeressek, és más is szeressen engem" - árulta el. "Van is bennem egy ilyen felfogás, hogy ellenálló vagyok, hogy képes vagyok bármiből kigyógyulni, legyen szó lelki vagy fizikai dolgokról. Az emberi élet nem arra van beállítva, hogy mindig minden tökéletes legyen, vannak mélypontok. Kicsit olyan, mint amikor beugrasz egy medencébe. Onnan csak akkor tudod felrúgni magad, ha leérsz a legaljára. Nekem is le kellett érnem a legaljára, hogy onnan fel tudjam rúgni magam. És most újra a felszínen vagyok, újra levegőt kaptam" - tette hozzá a Blikknek.