Köllő Babett édesanyja és az öccse is Los Angelesben él. Évente egyszer látják egymást, de most alkalmuk adódott összehangolni a szabadságukat, így a hangulatos karibi nyárban találkoztak, Dominikán. Babették már háromszor is jártak a karibi országban, most pedig a családdal együtt élvezhették újra a helyiek magával ragadó jókedvét, a finom ételeket és a gyönyörű környezetet.