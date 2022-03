Damu Roland tavaly decemberben hunyt el, de csak február 22-én temették el . A színész búcsúztatóját barátja, Szilágyi Zsolt szervezt meg, és ő állta a költségeket is.

Hetekig vitatkoztak a rokonok azon, ki temesse el Damu Rolandot. A színész nagynénje azt állította, hogy Damu a halála előtt őt kérte meg arra, hogy szervezze meg a búcsúztatóját, és ne is engedjen oda más családtagokat, a színész szüleit sem. Végül Roland édesapja és barátja gondoskodott a szertartásról, a költségeket Szilágyi Zsolt állta.

"Bolla Róbert színész mondta fel a temetésen elhangzott hanganyagot Roland életéről és munkásságáról, amit egy profi stúdióban vettünk fel. A síremlék olasz impala gránitból készült, amelybe Roland aláírását is bevésettük egy idézet mellett: „Amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten" - mondta a Blikknek Zsolt, aki halotti tort is tartott a szertartás után. Ennek összege meghaladta a 3 millió forintot, a síremlék pedig másfél millióba került.

"Ahhoz képest, hogy mennyi harc volt a temetéssel kapcsolatban, a nagynéniék oldaláról természetesen senki nem állt sorba, hogy beszálljon a szertartás bármilyen költségeibe. Erre azonban már Roland halála után nem sokkal is számítottam, és úgy is készültem, hogy én finanszírozom és szervezem a temetést. Így is lett" - mesélte Damu barátja.