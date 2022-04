Példátlan eseménysorozatnak lehettek szem- és fültanúi azok a nézők, akik vagy a helyszínen, vagy a tévék előtt izgulták végig az idei Oscar-díjátadót. Az ismert színész, Will Smith ugyanis felsétált a színpadra és lekevert egy hatalmas pofont a házigazdának.

A díjátadó házigazdája, Chris Rock éppen Will Smith feleségének kopaszságán poénkodott, amikor a sztár felsétált a színpadra, majd megpofozta a humoristát. A jelenet alig pár nap alatt bejárta a világsajtót és vicces videók, valamint képek ezrei születtek a botrányból. Smith másnap elnézést kért a viselkedéséért, lemondott filmakadémiai tagságáról, a Netflix pedig felfüggesztette a színész készülő filmjének forgatását.

A pofonról készült videót sokan látták, azonban most napvilágra került egy olyan felvétel, amely teljesen más szemszögből mutatja az esetet. A kisfilmet A szökés egyik sztárja, a neves tévészínész Michael Rapaport osztotta meg az Instagramon, alatta pedig beindult a kommentháború. A videón ugyanis az látszik, mintha Smith felesége, Jada Pinkett Smith is nevetne a róla szóló poénon, és úgy tűnik, jól szórakozott azon is, hogy férje megütötte a műsorvezetőt.

Egyes kommentelők kiemelték azt, hogy Jada a pofon után rá sem nézett a tőle távol ülő férjére, és semmiféle interakció nem volt közöttük.