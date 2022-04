Három éve szélmalomharcot vív a népszerű énekes, Korda György felesége. Balázs Klári életét ugyanis nap mint nap megkeserítették névtelen rosszakarói, akik nemcsak visszaéltek a nevével, de terrorban is tartották őt.

Az internetes zaklatás napjaink egyik legsúlyosabb problémája, ami fiatalokat, és sajnos időseket is egyaránt érint. Az álprofilok mögé bújt csalók bárkit kiszemelhetnek, és nemcsak terrorban tarthatják, de akár zsarolhatják is a gyanútlan és jóhiszemű internetezőket. Balázs Klári is megtapasztalta, milyen érzés hosszú időn át hiába küzdeni a névtelen kommentelők ellen.

Az énekesnő már minden eszközt bevetett, hogy leállítsa a zaklatóit, akik visszaéltek a nevével és egy hamis rajongói oldalt is létrehoztak, majd ott álhíreket osztottak meg a Korda-Balázs házaspárról. Klárika végül maga vette kezébe az ügyet és kinyomozta, kik lehetnek a rosszakarói.

Végre lezárult ez a három évnyi gyűlölet. Elegem volt már belőle. A bűnösök megvannak és emiatt hihetetlenül boldog vagyok. Ha maradéktalanul nem hagynak fel az ócsárolásommal, akkor megy hozzájuk a rendőrség és megkapják végre, ami jár nekik. Van igazság

– mesélte Klárika a Borsnak. Az énekesnő megdöbbentő részleteket is elárult a zaklatóiról, akik üzenetben és kommentben is a halálát kívánták.

„Kiderült, hogy nem mások írják ezeket a leveleket, mint néhány nő. Már onnan is sejthető volt ez, hogy Gyurinak semmi rosszat nem írnak. Csak nekem. De nekem olyanokat, hogy abba rend szerint beleborzongok, akárhányszor olvasom őket. Egyszerűen le lehet ezt zárni; kiírtam az oldalamra a neveket, és ha nem fejezik be, akkor legközelebb a rendőrségnek kell majd magyarázkodniuk" – tette hozzá az énekesnő.