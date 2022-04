Détár Enikő hosszú évekig vezette az RTL Klub különböző műsorait, majd egyik pillanatról a másikra eltűnt a képernyőről. Akkor a hivatalos nyilatkozatban az állt, hogy közös megegyezéssel távozik a csatornától, de a színésznő most elárulta, hogy ez nem egészen így történt.

"Fogalmazhatunk úgy is, hogy kirúgtak. Nem haragszom senkire, arra gondolok, hogy ez is megvolt nekem. Másfél éves volt Zsebi, amikor István Danival felváltva szerepeltünk a képernyőn. Nagyon kevés ember kapott annyit az élettől, mint én. Szeretem az életemet! Dolgoztam színházakban és kereskedelmi csatornáknál is. Amire nagyon büszke vagyok: Patrick Dempsey-vel játszhattam együtt filmen, a Bűn és bűnhődésben én voltam Jelizaveta" - árulta el a Hot! Magazinnak Enikő. Korábban arról is vallott, hogy a csatornától való távozása után teljesen összeomlott: több tragédia is érte akkor.