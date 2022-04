A kisfiát gyászoló Cristiano Ronaldót támogatták a Manchester United Liverpool elleni mérkőzésén, amelyen a focista nem vett részt. Állva tapsolták a kisfiát gyászoló focistát, és elénekelték a "You'll Never Walk Alone-t" is, ami a klub himnusza.

Cristiano Ronaldo hétfőn tragikus hírről számolt be: újszülött kisfia elhunyt. A focista és barátnője, Georgina Rodrigez októberben jelentették be, hogy ikrekkel bővül a családjuk. Egy kisfiút és egy kislányt vártak, de kisfiuk elhunyt. "Csak a kislányunk születése ad erőt nekünk, hogy némi reménnyel és boldogsággal tekintsünk előre" - írta a többi között Ronaldo, aki úgy döntött, nem lép pályára a Manchester Uniteddel a Liverpool elleni mérkőzésen. A résztvevők azonban megemlékeztek a gyászoló focistáról. A meccs hetedik percében állva tapsolták, és elénekelték a klubjuk himnuszát, a "You'll Never Walk Alone-t".