Csütörtök óta már nem titok, új női mentora lesz az X-Faktornak. Puskás Peti, ByeAlex és Gáspár Laci mellé az ukrán származású énekesnő, Herceg Erika ül be a mentori székbe. Elődje, Csobot Adél az Instagramján fejtette ki a véleményét.

"Az RTL-el régóta dolgozom együtt és a csatorna számos műsorában vehettem már részt. Az X-Faktor egy szép állomás volt a karrieremben, de most új utakat, lehetőségeket keresek, ezért közösen hoztuk meg az X-Faktor stábjával azt a döntést, hogy idén már nem ülök a mentorpultban.

Bár egy klassz időszak lezárult az életemben, nagyon hálás vagyok, hiszen az X-Faktor egy életre szóló élmény számomra - egykori versenyzőként és mentorként is. További sok sikert kívánok minden készítőnek és szereplőnek! Csók" - írta az Instagramon Adél, aki tavaly már a válogatón is többször konfliktusba keveredett mentortársaival.

A mentorokat egyébként korábban a rajongók is bírálták döntéseik alapján, míg Csobot Adél férje, Istenes Bence azt sem érti, miért nézik még az X-Faktort az emberek.