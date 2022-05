Múlt pénteken rejtélyes körülmények között életét vesztette a médiasztár, Berki Krisztián. A családja még mindig nem tudta felfogni, hogy meghalt a kétgyermekes családapa, akit nemcsak a rokonok, hanem az ismert emberek is gyászolnak.

Hajdú Péter, Schobert Norbi, Rubint Réka és Ambrus Attila is megemlékezett már Berki Krisztiánról. Sőt a napokban névrokona, az olimpiai bajnok tornász, Berki Krisztián is érzelmes sorokban vett búcsút a médiasztártól. Berkiről posztolt nemrég az egykori filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna özvegye is, aki nemrég szerezte meg amerikai állampolgárságát.

Timi Instagram-oldalán emlékezett meg Berki Krisztiánról. A mindössze 24 óráig elérhető bejegyzését a Blikk vette észre. A fotó már nem látható, de a lap idézte cikkében azt a pár sort, amit az Amerikában élő modell odaírt a közös képük mellé.