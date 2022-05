Ötven évvel ezelőtt készült az a fénykép, amelyen sokak szerint egy repülő csészealj látható. A National Geographic Intézet egyik munkatársa azon dolgozott, hogy megvizsgálja a Costa Ricában található Arenal vulkán környezetét, amikor furcsa tárgyat fedezett fel az egyik légifelvételen. A képen egy földönkívüli járműre emlékeztető objektum látható, és már öt évtizede tartja lázban az emberiséget.

A szakértőknek csak azt sikerült megállapítani az elmúlt évtizedekben, hogy nem manipulálták a fotót, tehát a fémes tárgy valóban ott lehetett. Azt azonban senki sem tudja, hogy mi is látható pontosan a fényképen.

Az egyik ismert brit ufóészlelésekkel foglalkozó szervezet most megszerezte az eredeti fotó feljavított változatát, amelyen a korábbiaknál jóval élesebben, nagyobb felbontásban is megnézhető a kerek objektum. Egyes vélemények szerint ez sem fogja megoldani az évtizedes ufórejtélyt – számolt be a hírről az Origo.