Berki Krisztián váratlan halála után az özvegye még nem gyászolhat háborítatlanul. A rendőrség ugyanis Mazsi segítségét kérte a lehetséges dílerek azonosításában. A gyanúsítás szerint 2018 októbere és 2021 márciusa között adhatott el többször drogot Berkinek az a vecsési férfi, akit őrizetbe vettek, de nem ő az egyetlen, akit elfogtak. Egy fővárosi férfi is a rendőrök kezére került.

"Berki Krisztián özvegye a kihallgatásán emlékezett arra, hogy az ügyfelemmel valamilyen módon kapcsolatban állt a férje. Egy fényképtablót is mutattak neki a rendőrök, amiből egy becenév alapján választotta ki őt. A második meghallgatásán azt állította, 2020 decemberében találkozhattak utoljára, ami ellent mond a rendőrség gyanúsításában megjelölt időszakkal, de a nyomozók pontos időpontokat és mennyiségeket sem tudtak megjelölni az állítólagos ügyletekről" – magyarázta a Blikknek dr. Parti Ágnes, a drogkereskedelemmel gyanúsított vecsési férfi ügyvédje.

"A nyomozási bírónak is elismerte, hogy fogyasztott kábítószert, de azzal soha nem kereskedett, még szívességből sem adott belőle senkinek. Amit találtak nála az is csak néhány gramm volt" - tette hozzá az ügyvéd, aki azt is elmondta, hogy asztalosként dolgozó ügyfele és Krisztián az edzőteremben ismerkedtek meg, egy gardrób elkészítéséről beszélgettek, de az végül nem készült el. A férfi nyomkövetővel a lábán szabadon mozoghat Pest megyében. A bíróság egyelőre csak a birtoklást látta megalapozottnak, de az ügyészség fellebbezett. A férfit 2011-ben kilenc év fegyházra ítélték, és már korábban is volt büntetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.