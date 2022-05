2022. január másodikán jött lesújtó hír, miszerint solymári otthonában füstmérgezésben életét vesztette Babicsek Bernát , színész. Tragédiája az egész országot lesújtotta, később pedig az is kiderült, a férfi házában volt füstérzékelő, a riasztó meg is szólalt, de a biztonságtechnikai cég munkatársai nem találtak semmi különöset . Úgy tudni, Bernát édesanyja szerint valaki hibázott és perre viszi az ügyet.

Bernát holttestére édesanyja talált rá, kiment a házába, mert nem adott magáról életjelet. A gyászoló anya akkor azt nyilatkozta, nem szeretne vádaskodni és értelme se lenne, a fiát már úgysem lehet visszahozni, ám a Bors információi szerint ma már másképp gondolja.

A lap úgy tudja, nem hagyja nyugodni a családot a gondolat: mi van, ha hibázott valaki. Márta asszony pedig most, közel fél év elteltével érez annyi erőt magában ahhoz, hogy a dolgok végére járjon.

"Annyit küzdött szegény, állandóan dolgozott, hogy felépítse saját magát és az életét, hiszen neki nem volt semmilyen hátszele, segítsége, mindent egyedül ért el. Nagyon hiányzik, mert rendkívül jó kapcsolatban voltunk. Napi szinten találkoztunk, írtunk egymásnak, és mindig hazajött. Még csak most fejezte volna be a házát, amit az édesapjával közösen építettek. Tíz éve ott élt már, mindig valamit csinált rajta, most tavasszal készült volna el a garázs és a kerítés építésével, hogy az udvara is gyönyörű legyen" - mesélte korábban az édesanya, aki nem érti, hogyan történhetett meg a tragédia, úgy gondolják, Bernát főzni kezdett, közben lepihent és elaludt.