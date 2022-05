Solti Ádám és felesége, Solti Berni a Drágám, add az életed! című páros vetélkedőben játszanak, először mutatkoznak azóta, hogy kiderült, a színész évekig szeretőt tartott, és gyereke is született tőle. A műsorban nem kezdtek sikerrel, az első feladatukat sajnos nem tudták teljesíteni. Ádámnak egy bikát kellett megülnie, miközben megpróbál különböző szavakat körülírni feleségének. A kemény feladat kifogott a páron, kifutottak az időből, pedig Ádám erején felül próbált magyarázni, és közben fennmaradni a bikán. Nem is fogta vissza az indulatait, még néhány csúnya szó is kiszaladt a száján.