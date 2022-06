Shane Tusupnak sok tetoválás díszíti a testét: most egy újabbal bővült.

Shane Tusup testét sok tetoválás díszíti, a Hosszú Katinkával való kapcsolatából is maradtak varratok a testén, és egyelőre úgy tűnik, hogy a Szabó Zsófival közös tetoválását sem távolíttatta el, legalábbis egyelőre erről nem érkezett hír, emellett pedig újabb és újabb minták is felkerülnek az edző testére. Nemrég Shane Tusup meg is mutatta, hogy milyen új varrattal egészült ki a testén látható gyűjtemény.

"Veni, vidi, vici" - ez került fel a testére, vagyis a "jöttem, láttam, győztem." "Minden tetoválásom nagyon mély személyes jelentést rejt magában. Régóta vártam, hogy elkészüljön ez a darab, és még jobb lett, mint azt elképzeltem" - írta Tusup a kép mellé.