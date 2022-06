Panni a féltő szeretet ellenére néha mégis megoszt némi információt gyermekei életéről, és legutóbbi bejegyzésében majd kicsattan a boldogságtól és a büszkeségtől. Fia, a 2007-ben született Mór ugyanis elballagott, és az örömteli alkalmat egy csodás anya-fia fotóval ünnepelte saját közösségi médiás oldalán. Az Instagramra feltöltött képen Mór arca nem, de az jól látszik, hogy mekkorát nőtt a gyermek.

Epres Panninak szó szerint fel kell néznie a fiára, akiről nagypapája, az ismert színművész, Benedek Miklós is ódákat zengett korábban.

Van egy képem az unokámról – most nyolcadikos –, de már magasságban rajtam is túltesz, sőt az anyján is, aki nem alacsony. És egy az egyben a Tibor! Ugyanúgy vízilabdázik, ugyanúgy imádja a vízilabdát, ugyanaz a köpeny van rajta, ugyanaz a haja, ugyanaz a mosolya, ugyanaz a komolyság van a szemében. Döbbenetes.

A Benedek-család előtt nehéz napok állnak, ugyanis június 18-án lesz Tibor halálának kétéves évfordulója, július 12-én pedig a születésnapja, amikor az ötödik X-et ünnepelhette volna a legendás sportoló.

