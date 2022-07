Egy siklósi erdőben rendeztek meg egy teaszertartást, amelyen több ismert ember is jelen volt. Mint kiderült, Aleska vagyis Sáfrány Emese biztosan ott volt, valamint VV Anett is. Az egykori valóságshow-sztár a hírek szerint pánikba esett és berohant az erdőbe. Később egy férfi talált rá ruha nélkül. A bokája szilánkosra tört, és a bordái is megrepedtek. Édesanyja már megszólalt az esettel kapcsolatban, most pedig Aleska tett közzé egy posztot az Instagram-oldalán.

"A hír igaz, ott voltam Anettel a szeánszon, viszont a rendőrség által készített tesztem is kimutatta, hogy nem fogyasztottam pszichotróp szereket. Azt, hogy a szertartást követően, az eltűnése során mi történt vele, magam sem tudom, a rendőrség dolga kideríteni. Azt a híresztelést, hogy ezt az egészet én szerveztem, teljes mértékben cáfolom. Bízom benne, Anett minél előbb teljesen felépül. Nem kívánok ennél többet beszélni az ügyről" - írta Emese.