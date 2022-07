Varga Katalinnál jóindulatú agydaganatot találtak, ezért volt szükség a műtéti beavatkozásra. Az operáció után azonban egy kórházi baktérium támadta meg a szervezetét és éberkómába került. Az eset óta mozdulatlanul, magzatpózban fekve töltötte az idejét és beszélni sem volt képes. Ezért is hatalmas előrelépés, hogy magához tért és már képes néhány mozdulatra.

Amikor mondom neki, hogy ha ért, jártassa a száját, így is tesz. Ha azt kérem, csukja be, megteszi. A minap például buliztunk, bolondozva »csárdást jártunk az ágyban«. Ki is tudjuk már ültetni, de torna közben elkezdte mozgatni a lábát is egyedül. Apró változások, de rengeteget jelentenek

– mesélte a Blikknek Katalin édesanyja, Kistaj Éva, aki az elmúlt években minden napját a lánya mellett töltötte. A kómába esett nő a tragédia óta nem láthatta a gyermekeit, ugyanis az apjuk magához vette őket, sőt volt férje gyerektartásért be is perelte az asszonyt.

Eközben zajlik a kórház ellen indított kártérítési per, melyben 100 millió forintot követelnek az intézménytől. Katalin állapota folyamatosan javul és újabb kezelések várnak még rá.