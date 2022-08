Az amerikai filmekből jól ismerhetjük az evőversenyeket, ugyanis ha egy történet kisvárosban játszódik, szinte biztos, hogy a helyi fesztiválon előkerülnek a hot-dogok, melyeket aztán időre kell belapátolnia a település bátor, ám annál is éhesebb lakosainak.

A legkülönlegesebb, sőt néha egészen bizarr evőversenyeken viszont nem hot-dog a menü. Szinte bármilyen étel elfogyasztásából lehet kihívás, ha többszörösére emeljük az adagot, vagy a fogás valamelyik részét jelentősen megnöveljük. Az evőversenyek zömén a fődíj csupán annyi, hogy ingyen kajálhattunk, feltéve ha sikerül időre kiürítenünk a tányérunkat. Már persze, ha tányérban szolgálják fel az ennivalót...

Egykilós húsgolyó

A Missouri állambeli St. Louis városában áll az a több mint 80 éves étterem, melyet ma minden helybéli Mama's on the Hillként ismer. A családi étterem nemcsak olasz ételei, hanem evőversenye miatt is kedvelt turistacélpont. A bátor, éhes és persze feneketlen gyomorral megáldott vendégek részt vehetnek Mama Tészta Kihívásán, melyen egy nagy tál spagettit kell egy órán belül elfogyasztaniuk. A 25 dollárba, mintegy 10 ezer forintba kerülő fogás sok tésztából, paradicsomszószból, reszelt parmezánból és egy közel 1 kilós húsgolyóból áll.

Edd ki a mosogatót!

A San Francisco Creamery kihívását az édesszájúaknak ajánljuk, ugyanis egy gigászi méretű és bizarr formájú kehely tartalmát kell megenniük. A fogás nyolc adag fagylaltból, nyolcszoros mennyiségű díszítésből, tejszínhabból, szeletelt és pirított mandulából, cseresznyéből és három darab felkarikázott banánból áll. Mindezt nem a szokványos tálkában, hanem egy nagy, mosogató formájú kehelyben kapják meg a vendégek. Az eddigi rekorder 20 perc 37 másodperc alatt pusztította el a fagyott nyalánkságot.

A világ leghíresebb steakje

A Big Texan Steak Ranch evőversenye duplán is megterheli az ember gyomrát, először a fogással, majd pedig annak az árával. A 2 kilós steak, valamint a köretek és kísérők együttesen 72 dollárba, átszámítva majdnem 30 ezer forintba kerülnek, ám ezt az összeget csak akkor kell kifizetni, ha nem sikerül megenni az elénk feltálalt fogást. Az étterem szigorú szabályokat állít az evőverseny résztvevői elé, de megengedik, hogy előkóstoljuk a steaket és felvágjuk apró darabokra. A steak mellett el kell fogyasztani egy rákkoktélt, sült krumplit, salátát és egy vajas zsemlét is.

A palacsintakirály

Hawaii szigetén, a Hiltonban található a MAC étterem, melynek evőversenye sokakat megmozgatott az évek során. A résztvevőknek három darab, egyenként 35 centiméter átmérőjű palacsintát kell elfogyasztaniuk a hozzávaló feltétekkel. Erre mindösszesen 90 perc áll rendelkezésre, de ha sikerült másfél óra alatt megennünk az összesen több mint két kilónyi édességet, akkor nemcsak, hogy nem kell fizetnünk, de kapunk egy pólót és kikerül a fotónk az étterem falára is.

Húsimádó pizzaimádó

Az előzőekkel ellentétben az Atlantában álló Big Pie in the Sky étterem versenyén nem egyedül kell asztalhoz ülnünk. A közel 5 kilós, minden hússal megrakott pizzát egy óra alatt kell elfogyasztania a vállalkozó kedvű párosnak. A fogás fejenként 50 dollárba, azaz emberenként 20 ezer forintba kerül, de ha sikerül teljesíteni a kihívást, akkor 150 ezer dollárt nyerhet a duó. Azaz nemcsak a befizetett összeget kapják vissza, hanem fejenként még 25 zöldhasút is. A kihívást eddig hét csapat teljesítette, a rekorderek pedig 33 perc alatt behabzsolták a pizzát.

A muffinok ősanyja

Arkansasban találjuk a Kirby és Lisa által üzemeltetett cukrászdát, mely épp idén, megnyitása után 12 évvel bezárt. A hölgyek áprilisban letették a fakanalat, ám a boltjuk nem marad üresen, ugyanis új tulajdonos kezébe kerül, aki vélhetően feléleszti majd a muffinevő-versenyt is. A bátor jelentkezőknek harminc perc állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy megegyenek egy óriási muffint, amely 22 normális cupcake-nek felel meg. Az alap fix, az minden esetben csoki ízesítésű, a díszítést azonban a vendég maga választhatja meg.

Fagyos kaland

Egészen Alaszkáig kell utaznia annak, aki próbára szeretné tenni a gyomrát a Humpy's Alaskan Alehouse evőversenyén. Az étterem fogása valóban embert próbáló, ugyanis egy 35 centiméter hosszú rénszarvaskolbászt, 7 darab ráknuggetset, valamint egy majdnem kétkilós alaszkai királyrákot kell elfogyasztani körettel és fagyival együtt. A kihívást egy órán belül kell teljesíteni, ám a rekordernek 12 perc és 10 másodperc is elég volt ahhoz, hogy megegye ezt a többfogásos rendelést.