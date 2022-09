Egy gyermek számára hatalmas játékszer a bevásárlókocsi, nemcsak utasként, de „sofőrként" is földöntúli boldogságot okoz neki, ahogy a sorok között vezetheti a rácsos négykerekűt. Felnőve már közel sem ennyire izgalmas az irányítása, sokan mégis annyira ragaszkodnak a bevásárlókocsihoz, hogy a boltból kilépve sem eresztik el a fogóját.

Hányszor hallottuk már, hogy „mennyire olcsók" a bevásárlókocsik, hiszen 50 vagy 100 forint ellenében bármelyiket elvihetjük. A poén rendszerint poén is marad, sokan viszont baráti unszolásra, a hecc kedvéért elkötik ezeket kocsikat, míg mások, főleg a lakótelepek környékén, egyenesen a lépcsőházig tolják a viccesen „szekerekként" is emlegetett eszközöket.

Nem tűnik komoly dolognak hazatolni, majd az út szélén hagyni egy bevásárlókocsit, vagy titokban levinni a mélygarázsba, hogy ha kell, kéznél legyen. A boltnak úgyis van elég...

"A jelenlegi törvények szerint, aki ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást vagy jogtalan elsajátítás követ el, vagy csak megkísérli ezen cselekményeket, az tulajdon elleni szabálysértést követ el. Emellett lopásnak minősül, ha valaki egy, számára idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy ezután az ő birtokába kerüljön, azaz a tulajdonosi jogokat mások kizárásával gyakorolja a dolog (jelen esetben a bevásárlókocsi) felett"

– segítette ki a Life.hu munkáját válaszával az Országos Rendőr-Főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. A fentiekből tehát kiderül, hogy a bevásárlókocsi-lopás bűncselekmény, sőt a rendőrségtől azt is megtudtuk, hogy az egyenruhások akár igazoltathatnak is minket, ha az üzlettől messze rajtakapnak minket a kocsival.

Amennyiben (...) a rendőri ellenőrzés során megállapítható, hogy a bevásárlókocsi nem az igazoltatott tulajdona, akkor szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításának lehet helye.

Egyes, elsősorban budapesti üzleteknél tapasztalhatjuk, hogy nincsenek bevásárlókocsik, vagy jelentősen kevesebb áll a kijelölt helyen, mint amennyire a bolt forgalmához mérten szükség lenne. A bevásárlókocsi-lopás azonban nem mindenhol probléma, és nem is mindegyik lánc számára okoz kellemetlenséget. Megkerestük a hazánkban, országszerte több száz üzletet is működtető cégeket, hogy kiderítsük, mekkora probléma mindez.

A Spar Magyarország kommunikációs vezetője a Life.hu kérdésére elárulta, hogy nem vezetnek pontos nyilvántartást arról, hogy melyik országrészben mennyi bevásárlókocsijuk tűnik el, de nem számottevő az ebből eredő kár. A 227 üzlettel rendelkező Penny azonban konkrét számokkal is szolgált:

a Pennynél közel 15 ezer bevásárlókocsi található, melyekből évente nagyjából 60-80 darab tűnik el. A probléma elsősorban Budapestet érinti.

Ezt erősítette meg a Lidl Magyarország is, ahol szintén nem számottevő probléma a kocsit eltulajdonítása. A cég a bevásárlókocsijainak alig néhány százalékát veszíti el évente, ezek többsége pedig leginkább a fővárosban és vonzáskörzetében, valamint a megyei jogú városokban tűnik el. Az Auchan sem tapasztalta, hogy a bevásárlókocsi-lopás nagy probléma lenne, inkább az a jellemző, hogy nem a helyükre viszik vissza az eszközöket, és mint válaszukban írták "nem gyakran találkozunk olyan esettel, hogy ezeknek nyomuk is vesszen".

Mennyi egy bevásárlókocsi ára?

Habár tényleg elég egy kis aprópénz és máris kikölcsönözhetjük a vásárlás idejére, a cégek a sokszorosát fizetik ki ezekért a fémből vagy műanyagból készült járgányokért. Az összes vállalatnak elküldtük a kérdéseinket, de egyedül a Spar Magyarország szolgált konkrét számokkal. A válaszukból kiderült, hogy egy bevásárlókocsi ára függ az anyagtól, a mérettől, valamint a megrendelésszámtól. A Spar kocsijai átlagban 120 és 360 euró között mozognak, ami forintra átszámítva 50-145 ezer forintos darabárat jelent.

A bevásárlókocsik sok esetben a parkolóban, az üzleten kívül találhatók és éjszakára sincsenek mindenhol elzárva, így nemcsak napközben, de akár nyitvatartási időn kívül is eltűnhetnek. A Pennynél napközben az adott üzletben dolgozó kollégák figyelik a kocsikat, éjszakánként pedig fizikailag is lezárják őket. A cégtől azt a választ kaptuk, hogy a kocsi gyártóival jelenleg is dolgoznak egy olyan új technológián, amely elektronikus védelmet nyújt a lopások ellen.

Ilyesfajta eszköz már található a Lidl bevásárlókocsijain. A vállalat ugyanis bevezetett egy olyan biztonsági rendszert, amelynek köszönhetően a hátsó két kerék bizonyos távolságon túl leblokkol, így a kocsi nem tolható tovább.

Kérdéseinket elküldtük az Aldi Magyarország és a Tesco Magyarország sajtóosztályának is, de előbbitől azt a választ kaptuk, hogy a cég ebben a témában nem kíván nyilatkozni, míg utóbbi a cikk megjelenéséig nem válaszolt megkeresésünkre.