Molnár Gusztáv volt élettársa, Dancsecs Ildikó megtörte a csendet és elmondta, hogy áll a gyerekbántalmazás miatt tett feljelentés, és azt is elmondta, tartja-e a kapcsolatot a színész a gyerekével.

Molnár Gusztáv volt élettársa Dancsecs Ildikó egy évvel ezelőtt azzal vádolta meg a színészt, hogy alkoholos befolyásoltság alatt bántalmazta a fiát. Molnár Gusztáv ezt eleinte tagadta, később pedig azt mondta, nevelési célzattal csattant el egyetlen pofon. Az anya szerint azonban ennél többről van szó.

"Nekünk nincs más lehetőségünk. Ahhoz, hogy tényleg meg tudjam védeni a fiamat hosszú távon, annak ez az egyetlen útja, hogy végigcsináljuk az eljárást. Én nem rögtön a rendőrséghez fordultam, és nem is a médiához, hanem próbáltam évről évre, hónapról hónapra megoldani ezt a problémát. Tudjuk, hogy Gusztávnál ez az alkoholizmus nagyon régóta tart, és egyre súlyosabb. Annyira régóta van ez a probléma, és nem erről az egy alkalomról van szó, nem egy pofonról van szó (...) hanem egy nagyon régóta fennálló problémáró, ami a gyereket súlyosan megviselte" - mondta Ildikó a Fókusznak. Hozzátette, ez az eset csak a jéghegy csúcsa volt, azelőtt már a gyámügyhöz és a családsegítőkhöz is fordult, de ezután kénytelen volt kiskorú veszélyeztetése miatt eljárást indítani. A célja a felügyelt kapcsolattartás elérése volt.

"Ez egy nagyon ambivalens helyzet. (...) A felügyelt kapcsolattartást mindenki szörnyűségnek gondolja, de egy nyugvópont, így a gyerek is biztonságos körülmények között találkozhat az apjával, akit nagyon szeret. Így elkezdhetnek dolgozni azon, hogy a bizalom visszaálljon. Ez nem végleges. Arra lenne való, hogy munkával újra lehessen építeni a kapcsolatot" - mondta. Gusztáv erről Ildikó állítása szerint lemondott és telefonon sem tartja a kapcsolatot gyerekével. Vele e-mailben kommunikált, csak a legszükségesebb dolgokról.

"2020 novemberében is feljelentést tettem zaklatás miatt is többek között, ugyanis ezeket a csatornákat zaklatásra használta, így letiltottam őt. Csak a szükséges dolgokról kommunikálunk" - idézi a Blikk Ildikót, aki azt is elárulta, hogy a színész gyerektartást sem fizet.

A rendőrség nem haladt az ügyben, Ildikót kizárták a nyomozásból az elmérgesedett viszonyra hivatkozva, a törvényes képviselő helyett ügygondok képviselte volna a gyermeket, de a rendőrség megszüntette az eljárást.