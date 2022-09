A botrányhős énekesnő az utóbbi időben rendszeresen oszt meg olyan tartalmakat az Instagram-oldalán, melyek zavarba hozzák a rajongóit. Meztelen fotók, bizarr videók sora váltja egymást, és legújabb bejegyezése előtt is értetlenül állnak a követői.

Britney Spears vasárnap közzétett egy videót, melyen kint a szabadban látható egy fekete ruhában, miközben kócos haját fújja a szél. A ruhát majdnem átszúrják ágaskodó mellbimbói: mellette egy elhagyatott roncsautó maradványai láthatók. Az énekesnő azt mondja: összetörte az autóját és utalást tesz gigasalágerének, az "Oops!... I Did It Again" dalszövegére.

A humorosnak szánt videó alig pár óra leforgása alatt vírusként terjedt el az interneten és mára több mint nyolcmilliós megtekintésnél jár az Instagramon. Britney-nek természetesen semmi baja nem esett, és ezt a rajongók is azonnal megértették. Sokan egyenesen a komédia királynőjének nevezték a pop királynőjének is tartott Spearst.

Britney Spears hosszú idő után nemrég vadonatúj dallal jelentkezett, melyet Elton Johnnal közösen készített.