"Egyedül maradtam, atyátlanul" - Bódi Guszti legidősebb fia a Séfek séfe című műsorban robbantotta a botrányt, azt állítva, hogy szülei kitagadták őt. Ezt azonban a család tagadta. Bódi Csabi azt mondta, nem tagadták ki Gusztit: szerinte testvére 15 perc hírnévért árulja ki a Bódi családot. Azóta pedig felreppentek olyan pletykák is, amik szerint az ifjabb Guszti drogozott és milliókkal rövidítette meg családját.

"Tisztázni szeretném a pletykákat. Nem tagadom, amikor huszonéves voltam, kipróbáltam, de csak a marihuánát. Ám az egyáltalán nem igaz, hogy a család pénzét, milliókat elvittem! Ez népmese! De az igaz, hogy eladtam a pesti lakásomat, és abból vettünk házat Gyulán" - mondta. Azt, hogy valójában mi történt a családban, csak ők tudják. Az ifjabb Guszti még elárulta, anyjával valameddig tartotta még a kapcsolatot, de végül az ő érdekében erről is lemondott.

"Öt évvel ezelőtt lemondtam a régi életemről, feladtuk a budapesti létünket, és Gyulán vettünk házat. Eközben azért édesanyámmal tartottam a kapcsolatot, sokat segített. Bár anyu ezért sok bántást kaphatott... Egyszer csak észrevettem, hogy anyu nehezen bírja. Mondta is, hogy nincs tovább! Mivel féltettem az egészségét, lemondtam vele is a kapcsolattartásról; már másfél éve nem is láttam, nem is beszéltem vele" - mondta a Hot! Magazinnak.